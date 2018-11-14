Кабмин дал зеленый свет госбюджету-2019

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Дефицит бюджета в данном варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП
Фото: Кабмин

Дефицит бюджета в данном варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП

Кабинет министров Украины одобрил с трехдневной доработкой проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению – законопроект №9000.

Такое решение правительство приняло на своем заседании в среду, 14 ноября, передает агентство Интерфакс-Украина.

Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, дефицит бюджета в данном варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП.

Она пояснила, что доработанный законопроект учитывает изменения поступлений по доходам, в частности, в соответствии с принятым парламентом законопроектом №9260 о повышении ряда рентных и акцизных ставок. Документ также учитывает предполагаемые поступления от легализации автомобилей на иностранных номерах в соответствии с принятыми изменениями в законодательство.

При этом министр обороны Степан Полторак отметил, что финансирование бюджета в секторе обороны является недостаточным.

"Финансирование не дает нам возможности в полном объеме закупать необходимую технику", – подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что проект бюджета предусматривает финансирование оборонного сектора в 5,3% ВВП, хотя законодательство предусматривает нижнюю границу в 5% ВВП.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий утверждал, что парламент рассмотрит проект закона о госбюджете на 2019 год в четверг, 22 ноября.

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