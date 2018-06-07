Южанина рассказала, готова ли возглавить Минфин

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (фракция Блок Петра Порошенко, БПП) пока не получала предложения стать новым министром финансов. Но если такое поступит, ей потребуется время для того, чтобы подумать.

Об этом Южанина сказала в комментарии Українським новинам.

"Нет, предложений не было", - сказала она. Как известно, Южанина проголосовала "за" увольнение Данилюка.

Глава налогового комитета заявила, что пока не готова возглавить Минфин, но тем не менее готова рассмотреть такое предложение.

"Я не готова, я подумаю. Это сейчас очень ответственное время и, наверное, никто не захотел бы зайти в эту "грязь", которая сейчас там есть", – сказала она.

По ее мнению, у Данилюка как у министра не было политики. В частности, по мнению Южаниной, у него отсутствуют элементарные знания в вопросе налоговой политики.

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Как известно, в четверг 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Вслед за этим заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку.

В случае их увольнения, в Минфине останутся первый заместитель Оксана Маркарова, которая станет и.о. министра, а также госсекретарь Евгений Капинус и заместитель министра Андрей Градиль.