Южанина рассказала, куда направят средства за растаможивание автомобилей на еврономерах

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Средства от растаможивания пойдут в Пенсионный фонд
Фото: zik

Средства от растаможивания пойдут в Пенсионный фонд

Средства, полученные от растаможивания автомобилей на еврономерах, пойдут в Пенсионный фонд.

Об этом заявила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает liga.net.

"Я думаю, всех граждан вдохновит растамаживать автомобили именно то, что средства от растаможивания автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года полностью будут направлены - и 2018, и в 2019 году - в Пенсионный фонд. Поэтому, я думаю, всем критическим замечаниям надо поставить точку", - сказала она.

Напомним, что вчера, 8 ноября, Верховная Рада Украины изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей на еврономерах.

Также депутаты поддержали во втором чтении законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками.

 

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