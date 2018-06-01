Южанина рассказала, каким будет Бюро финбезопасности

Национальное бюро финансовой без­опасности будет независимым правоохранительным органом со специальным статусом. При этом, Бюро также будет подотчетно Верховной раде и президенту Украины.

Об этом в интервью НВ заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

“Министр финансов [Александр Данилюк – НВ], МВФ и другие партнеры по этому поводу имеют иное мнение – они хотят, чтобы это был орган в структуре исполнительной власти”, – отметила она.

По словам Южаниной, для выбора главы комиссии предлагается систему, аналогичную Национальному антикоррупционному бюро.

“В конкурсную комиссию делегируется по три человека от всех ветвей власти. Для претендентов выписываются очень высокие квалификационные требования. После чего выбираются два-три кандидата, из числа которых президент назначает директора бюро”, – объяснила она.

Предлагается, чтобы оставался один кандидат, которого своим указом утвердил бы президент, отметила Южанина.

“Я считаю, что начало формирования подобного органа должно быть в этом году. Потому что до старта его полноценной работы пройдет от полугода до девяти месяцев”, - заключила она.

Напомним, что 22 марта 2017 года Кабинет министров Украины предварительно одобрил законопроект о Службе финансовых расследований, которую должны были создать вместо налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и Службы безопасности и обороны (СБУ).

В апреле Национальный совет реформ заблокировал соответствующий законопроект. При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за ликвидацию налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в СБУ и Нацполиции.

В сентябре правительство одобрило законопроект о создании Службы финансовых расследований.

28 февраля 2018 года глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о завершении разработки законопроекта о Национальном бюро финансовых расследований и обнародовала документ.

Порошенко заявлял, что этот законопроект позволит прекратить давление на бизнес силовых структур, а также станет единственным органом расследования неуплаты налогов.

При этом, Данилюк в интервью НВ раскритиковал инициативу создания Национального бюро финансовых расследований.

Читайте интервью с Ниной Южаниной в свежем номере журнала Новое Время – №20 от 31 мая 2018 года.