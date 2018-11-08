Южанина рассказала, как будет проходить растаможка автомобилей на еврономерах

Владельцы автомобилей с еврономерами в течение первых 60 дней с момента вступления в силу закона о снижении стоимости растаможки смогут зарегистрировать их со скидкой 50%, если Верховная Рада 8 ноября во втором чтении проголосует за нормы, предложенные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина, комментируя проект закона, передает УНИАН.

Она отметила, что в течение первых 180 дней действия закона к владельцам машин на еврономерах не будут применяться штрафные санкции. Кроме того, предлагается поручить Кабмину разработать в течение месяца порядок растаможки автомобилей, поскольку сейчас действует приказ, регламентирующий порядок таких действий, но он не учитывает вышеуказанные поправки.

"Мы добавили, что этот льготный период с коэффициентом 0,5 не может быть больше 60 дней, но и не меньше 30 дней после разработки порядка. Потому все, кто сейчас на руках имеют документы, с первого дня вступления закона в силу сразу смогут пойти и растаможить автомобиль с коэффициентом 0,5", – сказала она.

Те автовладельцы, у кого документы не в полном порядке, смогут пройти растаможку в течение 30 дней после вступления в силу нового порядка, разработанного Кабмином.

"Гражданам будет предоставлена возможность определенный период применять сниженную в два раза ставку. Во-вторых, мы оставляем без изменений норму относительно отмены экологических требований при взятии автомобиля на учет в Украине. Несмотря на то, что Министерство экологии обратило внимание, что данная норма нарушает обязательства Украины, которые были взяты при подписании определенных соглашений и конвенций, понимая сложность ситуации, мы отступимся от этого вопроса и оставим ту норму, которая была в первой редакции", – сказала Южанина.

Также комитет пересмотрел базовые ставки для автомобилей.

"Если в первом чтении было €50 – для бензиновых и €75 – для дизельных двигателей, то сейчас есть ещё одна градация – зависимости от объема двигателя. Так €50 – это базовая ставка для бензиновых с объемом до 3 тыс. куб сантиметров, от 3 тыс. – €100 базовая ставка. По дизельным €75 – для двигателей с объемом до 3,5 тыс. сантиметров кубических, от 3,5 тыс. – базовая ставка будет составлять €150", – объяснила Южанина.

Предлагается также внести еще одну норму, что наибольшим коэффициентом возраста будет 15. То есть, если автомобиль будет даже старше 15 лет, то максимально будет применяться коэффициент 15.

"Коэффициент возраста – количество полных лет от дня производства до дня регистрации автомобиля. Это означает, что возраст выпуска и возраст регистрации не будет рассчитываться полным. То есть, мы предполагаем, что еще плюс два года к году его выпуска", – сказала она.

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Напомним, что в июле, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах. Однако, в сентябре профильный парламентский комитет заблокировал данные законопроекты.

6 ноября комитет рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей. Также комитет рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах.