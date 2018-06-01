Южанина раскритиковала предложение Минфина и Гройсмана о Службе финрасследований

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина раскритиковала инициативу Министерства финансов о создании Службы финансовых расследований.

Об этом она заявила в интервью НВ.

“А кто будет расследовать дела дальше? Вы хотите сказать, будто все стали святыми и перестали осуществлять экономические правонарушения? Назовите хотя бы одну страну, которая обошлась без правоохранительного органа, который бы боролся с экономическими преступлениями. Такого нигде нет”, — сказала она.

Напомним, что 22 марта 2017 года Кабинет министров Украины предварительно одобрил законопроект о Службе финансовых расследований, которую должны были создать вместо налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и Службы безопасности и обороны (СБУ).

В апреле Национальный совет реформ заблокировал соответствующий законопроект.

При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за ликвидацию налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в СБУ и Нацполиции и создание Службы финрасследований.

В сентябре правительство одобрило законопроект о создании Службы финансовых расследований.

28 февраля 2018 года глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о завершении разработки законопроекта о Национальном бюро финансовых расследований и обнародовала документ.

Порошенко заявлял, что этот законопроект позволит прекратить давление на бизнес силовых структур, а также станет единственным органом расследования неуплаты налогов.

При этом, Данилюк в интервью НВ раскритиковал инициативу создания Национального бюро финансовых расследований.

Читайте интервью с Ниной Южаниной в свежем номере журнала Новое Время – №20 от 31 мая 2018 года.