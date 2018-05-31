Южанина предложила новые ставки растаможки автомобилей на еврономерах

По словам Южаниной, новые ставки будут снижены

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей.

Об этом в интервью НВ заявила глава комитета Нина Южанина.

“Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам”, - сказала она.

По словам Южаниной, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.

“Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет € 427, возрастом до пяти лет — € 2 629, свыше пяти лет — € 3 906. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить € 150, до пяти лет (Евро-5) — € 300, 2005–2009 годы выпуска (Евро-4) — € 750, 2000–2004 годы (Евро-3) — € 1 500”, - объяснила Южанина.

При этом за автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить € 7 500, добавила Южанина.

”Здесь акциз будет выполнять регулирующую функцию, чтобы ограничить ввоз таких автомобилей в Украину”, - заключила она.

По данным Государственной фискальной службы, на конец января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. При этом, из них более 246,4 тыс. автомобилей – незаконно.

Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября 2017 года под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

Ранее Южанина заявляла, что стоимость растаможки авто на еврономерах составит от €1 тыс.

Позже она отметила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации в Украине уже готов.

В середине ноября в Кабмине заявили о намерениях обязать владельцев транспортных средств, временно ввозимых в страну, ставить их на учет в течение 10 рабочих дней.

Читайте интервью с Ниной Южаниной в свежем номере журнала Новое Время – №20 от 31 мая 2018 года.