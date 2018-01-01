Южанина пожаловалась на саботаж растаможки авто на еврономерах
Государственная фискальная служба блокирует таможенное оформление транспортных средств на еврономерах практически на всех пропускных пунктах.
Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей Facebook-странице.
"Оказывается, что начиная с понедельника, практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. На сегодня таких автомобилей насчитывается уже около 700", - написала она.
По ее словам, организатором такой задержки является исполняющий обязанности зампредседателя ГФС Виктор Кривицкий.
"Причина - вымышленная им новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - рассказала Южанина.
Глава комитета решила вмешаться в ситуацию, чтобы "сломать этот саботаж". Также она планирует обратиться к НАБУ для оценки ситуации.
Позже Южанина в пятницу, 7 декабря написала, что работники таможни, которые в тот день уже пошли домой, вернулись на рабочие места и продолжают проводить таможенное оформление транспортных средств.