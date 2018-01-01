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Южанина пожаловалась на саботаж растаможки авто на еврономерах

Сегодня, 08:41
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Южанина назвала действия ГФС саботажем

Фото: autonews

Государственная фискальная служба блокирует таможенное оформление транспортных средств на еврономерах практически на всех пропускных пунктах.

Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей Facebook-странице.

"Оказывается, что начиная с понедельника, практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. На сегодня таких автомобилей насчитывается уже около 700", - написала она.

По ее словам, организатором такой задержки является исполняющий обязанности зампредседателя ГФС Виктор Кривицкий.

"Причина - вымышленная им новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - рассказала Южанина.

Глава комитета решила вмешаться в ситуацию, чтобы "сломать этот саботаж". Также она планирует обратиться к НАБУ для оценки ситуации.

Позже Южанина в пятницу, 7 декабря написала, что работники таможни, которые в тот день уже пошли домой, вернулись на рабочие места и продолжают проводить таможенное оформление транспортных средств.

 

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