Южанина назвала препятствие для легализации автомобилей на еврономерах

Обсуждение законопроекта об авто с еврономерами возможно только после согласования вопроса о защите отечественного рынка

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает возможным обсуждать с активистами законопроект о механизме легализации уже завезенных в страну автомобилей с еврономерами и реформирования таможенных правил для ввоза таких авто только после того, как будет согласован вопрос о защите отечественного рынка.

Об этом она заявила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Мы заигрались, когда начали говорить только о необходимости решить проблему и растаможить "евробляхи". Помимо этого, нужно ответить еще на два вопроса: а сможем ли мы позволить себе такое растаможивание в будущем, и как будем защищать собственный рынок? Когда я увидела, что все крутятся вокруг одного вопроса – как растаможить, то предложила активистам говорить о первых двух частях только после согласования третьего вопроса", – сказала она.

По ее словам, если не будет достигнут консенсус в отношении защиты украинского рынка, договоренности относительно механизма легализации авто с иностранными номерами и дальнейших изменений таможенных правил для ввоза подержанных автомобилей из других стран не имеют смысла.

При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман еще в конце марта заявлял, что Кабмин готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует им это право.

По данным Государственной фискальной службы, на конец января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. авто с иностранной регистрацией. При этом, из них более 246,4 тыс. автомобилей – незаконно.

Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что стоимость растаможки авто на еврономерах составит от €1 тыс.

Позже она отметила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации в Украине уже готов.

В средине ноября в Кабмине заявили о намерениях обязать владельцев транспортных средств, временно ввозимых в страну, ставить их на учет в течение 10 рабочих дней.

В начале декабря прошлого года Государственная фискальная служба сообщила, что взыскала 38 млн грн штрафов за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза автомобилей.