Яресько рассказала, кто первым пострадает от конфликта между США и Китаем

Угроза торговой войны, которая уже, по сути, началась между США и Китаем, может привести к очень печальным последствиям, в первую очередь для развивающихся стран.

Об этом заявила eкс-министр финансов Наталья Яресько в эфире Радио НВ.

"Мы все задействованы в этом. И эти вызовы также чувствуем мы. То есть вызов технологии, вернемся к тому, что мы говорили об Украине, мы не достигли еще того уровня, что нам нужно, чтобы конкурировать с другими всеми странами. То есть мы не можем остановиться, потому что мир идет вперед, технология стремится вперед. Мы еще не достигли того, а оно идет дальше и быстро, то есть нам нужно быстрее и больше делать в Украине, потому что мир движется", - сказала она.

Екс-министр финансов также отметила, что когда Америка разрывает торговые отношения с Европой или с Канадой, это тоже влияет на всех остальных.

Ранее Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к повторному введению пошлин на товары из США. Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Отметим, что Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.

В июне Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

В сентябре президент США заявил, что готов в короткие сроки ввести дополнительные пошлины на $267 млрд на китайские товары.