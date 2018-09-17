Яресько рассказала, почему Украину "боятся" инвесторы

По словам Яресько, инвестиции идут туда, где риск оплачивается доходами

Недоверие в системе права, возможно, наиболее тормозит инвестиции в Украину.

Об этом заявила экс-министр финансов Наталья Яресько в эфире Радио НВ.

"Судебная система, возможно, кроме налоговой и таможенной систем, наиболее важная для инвесторов, так как контракт должен быть контрактом", - сказала она.

Также Яресько отметила, что инвестиции из-за рубежа идут туда, где риск оплачивается доходами.

"Инвестиции из-за рубежа идут там, где инвесторы решают, что риск, который есть в каждой, в любой ситуации, оплачивается доходами. И если здесь риски выглядят для инвесторов высокими, тогда нужно иметь сверхприбыльные какие-то прибыли. Сейчас идут инвестиции" - добавила она.

Ранее сообщалось, что объем прямых иностранных инвестиций в Украину за первое полугодие составил $1,3 млрд.

Напомним, что объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 2017 составляет $1,8 млрд.