Блэкаут для ProZorro. Какие изменения Кабмин внес в систему публичных закупок и как это повлияет на конкуренцию и экономию 3 января, 20:19 Эксклюзив NV Кабмин внес изменения в работу системы публичных закупок Prozorro — к чему это приведет? (Фото:capital.ua)

Сегодня Кабинет министров Украины опубликовал Постановление № 1495 от 30 декабря 2022 г., которым на 6 месяцев внесены существенные изменения в правила проведения торгов в системе электронных закупок Prozorro.



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«В ответ на блэкауты мы временно отменили электронные аукционы», — заявила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, добавив, что их вернут после стабилизации ситуации в энергетике.

Что скрывается за этим документом, почему могут пострадать украинские производители и к каким последствиям может привести неожиданное решение чиновников — в разборе NV Бизнес.

Вопрос света

«Считаю, что логика в подобных изменениях на время блекаутов есть. Конечно, это должно быть временное решение. Иначе — все-таки зрада», — такое мнение высказал Максим Нефедов, экс-заместитель министра экономики Украины, один из идеологов внедрения системы публичных закупок Prozorro.

В Министерстве экономики объясняют, что из-за неконтролируемых отключений электроэнергии и отсутствия стабильного доступа к сети интернет, многие участники аукционов не могут делать ставки в онлайн-режиме. «С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника окончательное, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену во время представления предложения», — цитируется Юлия Свириденко.