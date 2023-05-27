После обстрелов «БНР». По всей территории РФ дефицит курятины — СМИ 27 мая, 23:15 Россия столкнулась с нехваткой курятины (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Россия столкнулась с нехваткой курятины из-за обстрела Белгородской области. Регион является ведущим производителем птицы в РФ.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на мониторинг аналитического агентства AD Limited.

Кроме того, это подтвердил собеседник газеты в одной из федеральных розничных сетей.

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«Одной из возможных причин нехватки продукции является проблема с логистикой и доставкой у производителей Белгородской области. Регион является ведущим производителем птицы в России, согласно данным Росстата», — сообщает издание со ссылкой на представителя ритейлера.

С января по апрель 2023 года в России было произведено 2,17 миллиона тонн птицы в живом весе, при этом на Белгородскую область пришлось 12,1% (264 400 тонн).

27 мая в поселке Майский Белгородской области России беспилотник атаковал здание МВД.

26 мая беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ, сбросив взрывное устройство.