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Из-за невыполнения плана приватизации бюджет дофинансируют за счет займа в более чем 18 млрд гривен

Сегодня, 21:24
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Вместо 18,8 млрд гривен госбюджет получил от приватизации лишь 355 млн грн

Фото: Наталия Кравчук / НВ

Из-за невыполнения плана поступления средств от приватизации в 2018 году Кабмин решил покрыть их недостаток в госбюджете за счет заимствований на сумму 18,445 млрд грн.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на распоряжение Кабинета министров от 18 декабря.

При этом будет соблюден предельный объем дефицита госбюджета.

Издание отмечает, что вместо 18,8 млрд гривен госбюджет получил от приватизации лишь 355 млн грн.

Напомним, в октябре 2018 года стал известно, что продажа почти всех объектов большой приватизации в Украине перенесена на 2019 год. 11 декабря был отменен конкурс по приватизации Центрэнерго.

В то же время, 18 декабря Минфин на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлек 19,981 млрд грн.

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