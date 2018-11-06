Из Укрзализныци разворовывают минимум 15 млрд грн в год – Омелян

Из государственных предприятий продолжают разворовывать огромные суммы средств, используя различные схемы.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ.
"Та же Укрзализныця, Администрация морских портов, аэропорты, авиация, Украэрорух, Укрпочта – это все были бездонные бочки, из которых все время черпали ресурс ... Сейчас эти объемы уже значительно меньше", – сказал Омелян, подчеркнув, что именно госпредприятия являются "лакмусовыми бумажками" коррупции в Украине.
Например, отметил он, из Укрзализныци, "по нашим подсчетам, ежегодно разворовывают от 15 млрд грн". За три последних года эта сумма составила уже минимум 45 млрд грн.
"Разворовывают на всем – начиная от закупок, где завышение цены составляет от 30%, до поставок вагонов – по скромным оценкам здесь 5-7 млн "черного кэша" в месяц", – сказал министр.
По мнению Омеляна, к этому непосредственно причастна "большая часть политической элиты Украины".
Он также подчеркнул, что уже давно передал правоохранителям, в том числе и в НАБУ, все собранные документы по таким схемам.
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