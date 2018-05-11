Из Украины можно будет напрямую летать в еще одну европейскую страну

Прямое авиасообщение запустят между Киевом и Любляной

Украина и Словения договорились о запуске прямого авиасообщения между странами.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с Президентом Словении Борутом Пахором, передают Українські Новини.

"Мы договорились о том, что запускаем прямое авиасообщение между Киевом и Любляной, что крайне важно, особенно в связи с введением безвизового режима для украинских граждан, и сегодня уже прямое авиасообщение запущено и активно развивается", - заявил он.

Кроме того, Украина и Словения договорились об укреплении экономического сотрудничества.