Из Минэнерго уволились ключевые чиновники – СМИ

Министерство энергетики и угольной промышленности покидают заместители министра Анатолий Корзун и Наталья Бойко.

Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на собственный источник.

По его словам, соответствующие кадровые решения были приняты в один день – 18 сентября, но имеют разную природу.

Так, представление на увольнение с должности замминистра Корзуна было передано в Кабмин планово – по личному решению Игоря Насалика. По данным издания, на его место может быть назначен Владимир Коломиец, который сейчас возглавляет государственное шахтоуправление Южнодонбасское №1.

Анатолий Корзун курировал в министерстве угольную отрасль. Фото: НТЦ Психея

Процедура увольнения Бойко была запущена импровизационно – после недавнего разговора с министром на повышенных тонах она сама написала заявление.

Наталья Бойко контролировала в Минэнерго евроинтеграционное направление. Кандидатура на ее замену пока еще не определена

В обоих случаях решение об увольнении одобрено министром из-за неудовлетворенности работой своих подчиненных и несогласованности их действий с Насаликом.

Отметим, что в феврале-марте этого года Минэнерго покинули заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив, а позже первый замминистра – Галина Карп.