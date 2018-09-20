Из Минэнерго уволились ключевые чиновники – СМИ

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Заместители Игоря Насалика покидают министерство
Фото: fttc.com.ua

Заместители Игоря Насалика покидают министерство

Министерство энергетики и угольной промышленности покидают заместители министра Анатолий Корзун и Наталья Бойко.

Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на собственный источник.

По его словам, соответствующие кадровые решения были приняты в один день – 18 сентября, но имеют разную природу.

Так, представление на увольнение с должности замминистра Корзуна было передано в Кабмин планово – по личному решению Игоря Насалика. По данным издания, на его место может быть назначен Владимир Коломиец, который сейчас возглавляет государственное шахтоуправление Южнодонбасское №1.

Анатолий Корзун курировал в министерстве угольную отрасль. Фото: НТЦ Психея

Процедура увольнения Бойко была запущена импровизационно – после недавнего разговора с министром на повышенных тонах она сама написала заявление.

Наталья Бойко контролировала в Минэнерго евроинтеграционное направление. Кандидатура на ее замену пока еще не определена

В обоих случаях решение об увольнении одобрено министром из-за неудовлетворенности работой своих подчиненных и несогласованности их действий с Насаликом.

Отметим, что в феврале-марте этого года Минэнерго покинули заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив, а позже первый замминистра – Галина Карп.

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