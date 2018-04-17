Из Киева запустят прямой поезд в Баку

Азербайджанская железная дорога и Укрзализныця договорились запустить прямой поезд по маршруту Баку-Киев. Ранее поезд курсировал только до Харькова.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Маршрут Баку-Харьков будет продлен до Киева", - написал он на своей странице в Facebook.

В первый рейс по новому маршруту отправится из Баку 21 апреля, а из Киева - через два дня, 23 апреля

На территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах и Гребенке.

Кравцов добавил, что УЗ может увеличить периодичность курсирования поезда, "если спрос будет расти".

Ранее сообщалось, что Украина запустит железнодорожный лоукост, который будет курсировать через четыре европейские столицы – Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.