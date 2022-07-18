Неприятный ответ. Сможет ли Саудовская Аравия заместить российскую нефть на мировых рынках — итоги визита Джо Байдена 18 июля, 23:24 Сюжет Эксклюзив НВ Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (Фото:Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS)

Официальные лица почти не комментируют нефтяные итоги визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Но есть информация, свидетельствующая о сложностях с заменой российской нефти на мировых рынках.

Недавний визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию вызвал оптимизм по поводу будущего увеличения добычи нефти в этой стране. Даже появились сообщения о том, что королевство согласилось увеличить добычу на 50%, чем сможет частично заместить поставки российской нефти на мировой рынок. С учетом того, что Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти, это вызвало восхищение и удивление. Однако визит завершился без каких-либо официальных сообщений со стороны США по нефтяной теме.

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В воскресенье министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что во время визита Байдена вопрос нефти не обсуждался. И что картель ОПЕК в расширенном составе ОПЕК+ (куда также входит Россия) продолжит оценивать рыночные условия и делать все необходимое. То есть не будет никакой конкретики до заседания этой организации 3 августа.

После этого на мировых рынках стоимость нефти выросла до более чем $100 за баррель.

В 2020 году ОПЕК и его союзники, известные как ОПЕК+, согласовали планы по сокращению добычи из-за глобального профицита и уменьшения цен. Однако теперь они отказывают от этого.

Reuters проанализировали возможности Саудовской Аравии по увеличению добычи в ближайшее время. НВ Бизнес перевел этот материал.

Что говорит Саудовская Аравия?

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила в начале июля, что поддерживает свои максимальные возможности по добыче сырой нефти на уровне 12 миллионов баррелей в сутки (б/с).

В июне добыча в Саудовской Аравии составила 10,65 млн баррелей в сутки. То есть компания может увеличить свою добычу дополнительно на 1,35 млн баррелей в сутки.

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