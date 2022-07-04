Какие самые дорогие машины ввезли в Украину во время льготной растаможки 4 июля, 19:15 McLaren Spider 2019 года выпуска (иллюстративный фото) (Фото:mclarencf.com)

McLaren, Ferrari, Bentley и Mercedes. Нардеп Железняк, Волынская и Закарпатская таможни назвали самые дорогие автомобили, которые были ввезены в Украину в условиях «нулевой растаможки». Также названы самые дешевые и популярные марки.

Самым дорогим автомобилем, который оформляли на Волынской таможне во время «нулевое растаможки», стал Mercedes Benz 2022 года выпуска в комплектации AMG стоимостью почти $248 тысяч. Об этом на брифинге рассказал и.о. руководителя Волынской таможни Николай Татарчук, передают Волынские новости.

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Также оформлялись Mercedes McLaren 2004 года за $243 тыс., Bentley Continental стоимостью $233 тыс., McLaren Spider 2019 года — $185 тыс., Toyota Cruiser — $177 тыс.", — сообщил чиновник.

В свою очередь народный депутат Украины Ярослав Железняк написал в своем телеграмм-канале, что по его данным самым дорогим авто, растаможенным в Украине в этот период, стала Ferrari Roma 2020 года за $221,4 тыс.

«Сумма предоставленной от государства таможенной и налоговой льготы на растаможку владельцу суперкара — $71,3 тыс. Надеюсь хватит на бензин», — написал Железняк.

Таким образом нардеп отреагировал на информацию Закарпатской таможни. Ее представители сообщили, что самым дорогим авто стал Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года выпуска по цене $220 тыс.

В общей сложности закарпатские таможенники выпустили для свободного обращения 18 машин, стоимость которых составляет более $100 тыс.

Глава Волынской таможни сообщил, что самыми дешевыми автомобилями стали Volkswagen Golf 1999 года — $550, Mercedes 2002 года — от $500 до $1000. Самой популярной маркой для «нулевой растаможку» на территории Волынской таможни оказался Volkswagen — 11,5 тыс. авто. Дальше по убыванию популярности были Renault, Opel, Audi и Mercedes.

На Закарпатье больше всего было ввезено автомобилей Volkswagen — 3918 шт., Skoda — 2334 шт., Mercedes-Benz — 1764 шт., Audi — 1472 шт., BMW — 1155 шт. и Ford — 1100 шт.

Ранее Железняк написал, что на льготных условиях в Украину за три месяца ввезли 236,8 тыс. легковых машин. В том числе, в пределах Волынской таможни — 55 тыс. владельцев автомобилей воспользовались этим правом, в пределах Закарпатской — почти 18,9 тыс.

Напомним, что с 1 июля 2022 года отменена, так называемая, «нулевая растаможка» автомобилей.

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