IТ-отрасль Украины вошла в тройку индустрий с наибольшей долей ВВП

Порошенко добавил, что в этом году количество разработчиков в IТ-отрасли должна вырасти еще на 25%

Украинская IТ-отрасль входит в тройку индустрий с наибольшей долей в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Укринформ.

"Хотел бы особое ваше внимание привлечь к украинской IT-отрасли. Она - в тройке индустрий с наибольшей долей в ВВП. Она формирует более трех лет уже объем, превышающий 3% ВВП и сейчас уступает только аграрному комплексу и металлургии", - отметил он.

Порошенко отметил, что согласно прогнозам экспертов, в этом году количество разработчиков в IТ-отрасли должна вырасти еще на 25%, а к 2024 году - удвоиться.

Напомним, что объем экспорта услуг IT-сектора Украины в 2017 году вырос на 20% в сравнении с 2016 годом - до $3,6 млрд. Вклад экспортной IT-индустрии в общий ВВП Украины в 2017 году составил 3,3%.

По данным ассоциации IT Ukraine, прогнозируемый объем экспорта на 2018 году увеличится до $4,5 млрд, а в 2025 году достигнет до $8,4 млрд.