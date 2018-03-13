ІТ-ассоциация назвала риски отказа от третьей группы единого налога

В ассоциации убеждены, что это станет причиной оттока кадров за границу

Профильная ассоциация ІТ-Украина считает депутатский законопроект о полной отмене третьей группы упрощенной системы налогообложения угрозой для украинской ІТ-индустрии.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

В ІТ-Украина считают, что соответствующие изменения существенно снизят темпы финансового роста индустрии и сократят объемы валютной выручки. Однако, в случае сохранения текущих налоговых условий, ІТ-индустрия может удвоить объемы экспортного дохода в перспективе ближайших нескольких лет.

"При наличии отрицательных факторов, основным из которых является изменение фискальной политики, индустрии грозит существенное замедление темпов роста, а государству - недополучение миллиардов долларов в экономику страны", - сообщили в ассоциации.

Уменьшение количества рабочих мест в отрасли и отток специалистов из страны станет последствиями полного отказа от третьей группы упрощенной системы налогообложения, считают в ІТ-Украина.

"Мы рискуем потерять последние преимущества, которые сдерживают отток высококачественных специалистов в более развитых стран", - убеждены в ассоциации.

В ІТ-Украина отмечают, что принятие закона избавит Украину одного из основных драйверов роста украинской экономики и конкурентоспособности на мировом рынке.

Напомним, что депутаты от БПП Андрей Шинькович и Геннадий Чекита зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 8089 об изменениях в налоговую систему Украины.

При этом, президент Украины Петр Порошенко не поддерживает депутатскую инициативу.