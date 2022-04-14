Ирландия выступает за введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть — глава МИД 14 апреля, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковэни (Фото:simoncoveney.ie)

Ирландия выступает за то, чтобы Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковэни сказал сегодня в ходе брифинга с министром иностранных Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

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«Мы решительно выступаем за максималистский подход в контексте санкций против России в качестве сдерживающего фактора против продолжения этой войны. Мы считаем, что мы должны выходить за рамки того, что было коллективно согласовано ЕС, и включить нефтяное эмбарго в шестой пакет санкций», — сказал Ковэни.

Он отметил, что Украине нужны не соболезнования, а действия и сильная практическая поддержка.

«Хотя Ирландия нейтральная страна в военном плане, но я хочу четко заявить, что мы не нейтральны по отношению к этой войне или этому конфликту, и мы также не нейтральны относительно будущего вашей страны», — заявил министр.

Он добавил, что за семь недель Ирландия выделила гуманитарную помощь Украине на сумму более 20 млн евро. Страна также выделяет 33 млн евро военной помощи Вооруженным силам Украины через Европейский механизм мира.

Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямые запреты на покупку российской нефти. Европейский Союз не пошел на аналогичный шаг из-за позиции Германии и Венгрии, а Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть.

Многие покупатели в Европе добровольно отказались от российской нефти во избежание репутационных убытков или возможных юридических проблем.

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