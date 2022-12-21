«Женя, послушай». Укрфинжилье, которым руководит скандальный экс-банкир Евгений Мецгер, получит 30 млрд гривен — нардеп 21 декабря, 18:48 Евгений Мецгер, глава Укрфинжилье (Фото:НВ)

Уставный капитал ЧАО Украинская финансовая жилищная компания, которая на 100% принадлежит государству в лице Министерства экономики Украины, вскоре может быть увеличен. «Правительство планирует дополнительно „влить“ в „Украинскую финансовую жилищную компанию“ 30 млрд грн, путем выпуска облигаций на 5 лет под 19,5%», — написал в своем телеграмм-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он предположил, что эти средства будут направлены на компенсацию жилья тем, кто его потерял во время войны. Свое заявление нардеп проиллюстрировал копией постановления Кабмина.

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Целью деятельности ЧАО Укрфинжилло является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Напомним, что в начале ноября наблюдательный совет ЧАО Украинская финансовая жилищная компания назначил скандального экс-банкира Евгения Мецгера главой правления.

4 октября 2021 года журналисты Схем сообщили о нападении во время съемки интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером, поскольку ему «не понравился один из вопросов». Они заявили, что на них напали охранники, забравшие карты памяти, изъяв записанное видео.

Впервые Евгений Мецгер стал известен на всю страну, когда президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему во время визита в Хмельницкую область, чтобы решить проблемы предпринимателей с реструктуризацией кредитов, и обратился «Женя, послушай меня…».

