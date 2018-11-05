Инвесторы заработали на Украине 17% годовых в долларах

Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года.

Об этом профильному порталу FinClub сообщили в Министерстве финансов.

Так, на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма было направлено‪ $714,5 млн.

Эти данные позволили рассчитать доходность, полученную кредиторами. Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,8 млн. В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.

Августовский выпуск евробондов был бридж-кредитом, взятым до момента получения иного внешнего финансирования: транша МВФ или выпуска евроооблигаций. Агентом этого размещения выступил банк Goldman Sachs Int., который также был соорганизатором октябрьского размещения: привлек для Минфина $500 млн из общей суммы в $2 млрд.

В Минфине подтвердили, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.

Августовский 6-месячный бонд выпускался Минфином с нулевым купоном, но размещался ниже номинальной стоимости: Минфин получил от кредиторов 95,551% от номинала – $692,7 млн.

"Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит дополнительную премию. Для досрочного погашения установлено две цены: в течение трех месяцев от выпуска (до 28 ноября) досрочное погашение должно быть проведено по цене 98,55% от номинала, а после этой даты – с уплатой полного объема средств, $725 млн", – говорилось в августовском отчете компании ICU.

Выплаченные кредиторам $714,5 млн составляют 98,55% от номинала.

Украина разместила облигации на $2 млрд ($750 млн под 9% и $1,25 млрд под 9,75%) с датой их оплаты инвесторами 1 ноября. Уже 2 ноября в Минфине сообщили о погашении облигаций на $725 млн.