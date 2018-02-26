Инвестиции в украинские стартапы выросли в три раза - инвестор

По итогам 2017 года объем венчурных инвестиций в украинские стартапы увеличился в три раза.

Об этом сообщил управляющий партнер AVentures Capital и глава набсовета UVCA Андрей Колодюк в интервью liga.net.

Он отметил, что примерно треть от инвестиций пришлась на стартап Grammarly, который привлек около $110 млн.

Так, украинский рынок венчурного капитала в 2017 году был в пределах $300 млн.

Колодюк прогнозирует, что в 2018 году объем венчурных инвестиций снова вырастет.

"В первую очередь потому что уже выросли за последние пять лет более зрелые компании, такие как Grammarly, которые готовы привлекать более крупные раунды: десятки-сотни миллионов", - добавил он.

Отмечается, что по данным UVCA за 2016 год, объем венчурного инвестирования составил $88 млн.