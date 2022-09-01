Андрей Коболев: Если Путин зимой перекроет газ Европе, это будет означать конец Газпрома — интервью НВ 1 сентября, 16:45 Эксклюзив НВ Андрей Коболев, экс-глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:НВ)

Бывший руководитель Нафтогаза Украины Андрей Коболев рассказал об уменьшении роли России и Газпрома на газовом рынке ЕС, ситуации в энергетике Украины и подготовке к зиме, которая может стать самой сложной за многие годы.

На этой неделе произошло несколько важных событий в энергетике Европы и Украины. Несмотря на противодействие Газпрома, в Евросоюзе отчитались о досрочном заполнении подземных хранилищ газа до минимально нужного уровня. Сразу после этого начала снижаться и цена газа. В Украине же наконец-то признали, что не успевают заполнить хранилища до определенной цели в 19 млрд кубометров.

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Почему Путин уже проиграл в Европе и как нам спасти отопительный сезон, в интервью Радио НВ рассказал экс-глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев. Ознакомьтесь с текстом беседы, который был отредактирован для доступности.

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