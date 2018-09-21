Иностранные инвесторы с опозданием выйдут на украинский рынок госзаймов

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Clearstream перенес открытие доступ к украинским облигациям на 2019 год
Фото:flickr/Gwenael Piaser

Clearstream перенес открытие доступ к украинским облигациям на 2019 год

Международный расчетный депозитарий Clearstream рассчитывает открыть иностранным инвесторам доступ к облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в первом квартале 2019 года.

Об этом заявил вице-президент Clearstream Ян Вильямс, передает Интерфакс-Украина.

"Первый квартал следующего года - это очередное "окно" возможностей, и мы работаем над тем, чтобы воспользоваться им", - сказал он.

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что выход Clearstream на украинский рынок ОВГЗ может произойти в ближайшие месяцы.

Международная расчетно-клиринговая организация Clearstream и депозитарий Национального банка Украины с начала 2017 года ведут переговоры об установлении между структурами так называемого "линка" – счета глобального депозитария в депозитарии центробанка.

Соответствующая инициатива упростит доступ иностранных инвесторов к украинским гособлигациям: иностранным инвесторам не будет необходимости идти в Украину и открывать счет в банке, если у них есть счет в глобальном депозитарии Clearstream. Они смогут покупать украинские ценные бумаги напрямую. Помимо этого, если кто-либо из нерезидентов будет покупать украинские облигации через Clearstream, то далее эти ценные бумаги могут обращаться за границей за иностранную валюту.

В будущем, когда учет государственных ценных бумаг будет передан в Национальный депозитарий Украины (НДУ), необходимо будет, чтобы Clearstream также открыл "линк" НДУ.

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