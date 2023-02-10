Годовая инфляция в Украине замедлилась до 26% - Госстат 10 февраля, 10:35 В январе инфляция в Украине увеличилась до 0,8% (Фото:nrd/Unsplash)

В годовом измерении инфляция в Украине замедлилась с 26,6% до 26%.

В январе 2022 года рост потребительских цен в Украине ускорился до 0,8% с 0,7% в декабре и ноябре. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Это все еще существенно ниже 2,5% в октябре и 1,9% в сентябре. Кроме того, в январе прошлого года была зафиксирована инфляция 1,3%, поэтому в годовом измерении по итогам января-2023 она снизилась до 26% с 26,6%.

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Базовая инфляция в прошедшем месяце уменьшилась до 0,7% по сравнению с 0,8% в декабре, 1,3% в ноябре, 1,9% в октябре и 2,4% - в сентябре.

С учетом того, что в январе прошлого года базовая инфляция составила всего 0,1%, в годовом измерении она увеличилась с 22,6% до 23,3%.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Больше всего подорожали овощи и фрукты — на 6,4% и 4,4% соответственно. На 2−0,5% выросли цены на яйца, молоко, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры, подсолнечное масло. В то же время, на 3,3−0,2% подешевели продукты переработки зерновых, рис, сало, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т. ч. на табачные изделия — на 1,2%, алкогольные напитки — на 0,5%.

Одежда и обувь подешевели на 5,1%, в том числе одежда — на 5,9%, обувь — на 4,2%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,2% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 2,5% и услуг больниц — на 2,3%.

Цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2%; проезд в железнодорожном пассажирском транспорте подорожал на 3,2%.

Согласно последнему прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция замедлится до 18,7%, а реальный ВВП вырастет только маржинально — на 0,3%.