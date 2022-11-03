Печаль Эрдогана. Инфляция в Турции превысила 85% — впервые за 25 лет 3 ноября, 12:05 Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Темпы роста потребительских цен в Турции в октябре ускорились 17-й месяц подряд, впервые за 25 лет превысив отметку в 85%.

В октябре цены (индекс CPI) увеличились на максимальные с июня 1998 года 85,51% в годовом выражении по данным статистического института страны (Turkstat). В сентябре инфляция составляла 83,45%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Рост потребительских цен в октябре составил 3,54% относительно предыдущего месяца. В сентябре показатель составил 3,08%.

Ускорение инфляции вызвано главным образом ростом цен на транспортные услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, свидетельствуют официальные данные.

Несмотря на рекордные темпы инфляции, ЦБ Турции в октябре снова понизил ключевую процентную ставку на 1,5 процентного пункта, до 10,5%.

Темпы роста цен производителей (индекс PPI) в Турции в октябре ускорились до 157,7% в годовом выражении по сравнению со 151,5% месяцем ранее. Это рекордный подъем с начала ведения расчетов в 1983 году.

Курс лиры в ходе торгов в четверг, 3 ноября, в целом стабилен и находится около отметки 18,62 за $1. Турецкий фондовый индекс BIST 100 понизился на 0,2%, при этом с начала текущего года он взлетел более чем в два раза (на 118%).

Ранее сообщалось, что в сентябре курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума.