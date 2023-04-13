Самый низкий показатель за два года. Инфляция в США замедлилась до 5% 13 апреля, 10:31 Цены на продовольствие снизились впервые с сентября 2020 года (Фото:REUTERS/Al Drago)

Потребительские цены в США в марте почти не выросли. Инфляция замедлилась до 5% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с мая 2021 года.

Как сообщает Reuters, стоимость бензина снизилась на 4,6%, поддерживала инфляционное давление высокая стоимость жилья, однако и она росла медленнее всего за почти год.



Цены на продовольствие впервые с сентября 2020 года снизились на 0,3%. Цены на яйца свалились на 10,9%, подешевели мясо, фрукты и овощи. Но подорожали крупы, хлебобулочные изделия и безалкогольные напитки.

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Сал Гуатьери, старший экономист BMO Capital Markets, сказал, что «замедление инфляции может оказаться не долгосрочным из-за роста стоимости услуг и ситуации на рынке труда».

Как сообщает Bloomberg, базовый индекс потребительских цен, не включающий продукты питания и энергоносители, вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5%. Однако инфляция в США все еще остается слишком высокой — базовый индекс потребительских цен, который экономисты считают лучшим показателем базовой инфляции, вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Впервые за последние два года базовая инфляция превысила общий показатель, возросший на 5%.

Издание отмечает, что «это резкое замедление по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку показатель теперь сравнивается с мартом 2022 года, когда цены на энергоносители резко выросли сразу после вторжения России в Украину».

Ранее сообщалось, что курс биткоина впервые превысил отметку в $30 000 впервые с 10 июня 2022 года. Катализатором роста стало ожидание публикации индекса потребительских цен в США за март.