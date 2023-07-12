Сильнее прогноза. Инфляция в США в июне замедлилась до 3% в июне 12 июля, 16:51 Темпы роста цен снижаются 12-й месяц подряд (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

Потребительские цены в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года. Темпы роста цен снижаются 12-й месяц подряд.

Об этом сообщает Financial Times.



Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года.

Аналитики ожидали инфляция на уровне 3,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 16,7% после снижения на 11,7% в мае, тогда как цены на продукты питания в июне поднялись на 5,7% после повышения на 6,7% месяцем ранее.

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Относительно предыдущего месяца индекс CPI в июне увеличился на 0,2% (в мае рост составил 0,1%). Аналитики предсказывали рост на 0,3%.

Между тем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Тогда как предполагался рост на 5%. В помесячном исчислении показатель увеличился на 0,2% после роста на 0,4% месяцем ранее, рынок ожидал повышения на 0,3%.

Ранее сообщалось, что в июне впервые более чем за год Федрезерв США сделал перерыв в повышении ставки. Очередное заседание Федрезерва состоится 25−26 июля.