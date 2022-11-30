Лучше прогноза. Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 10% 30 ноября, 13:32 Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозировали инфляцию в 10,4% (Фото:Прес-центр НБУ)

Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась впервые за 1,5 года. Потребительские цены увеличились на 10% в годовом выражении.

Как сообщает Bloomberg, опрошенные ими экономисты прогнозировали инфляцию в 10,4%. Падение с октябрьских 10,6% произошло благодаря более медленному росту стоимости энергии и услуг, хотя цены на продовольствие росли быстрее.

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Однако, несмотря на снижение, текущий уровень инфляции все еще в пять раз превышает целевой показатель Европейского центрального банка, что составляет 2%.

Чиновники ЕЦБ подчеркнули, что эти данные уменьшают вероятность третьего подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов.

Недавно британская инфляция достигла 41-летнего максимума. Потребительские цены выросли на 11,1% в годовом выражении. Это самый большой показатель с октября 1981 года и большой скачок с 10,1% в сентябре.

Инфляция в Турции впервые за 25 лет превысила 85%. Потребительская инфляция в США по итогам сентября выросла сильнее прогнозов и снова побила сорокалетний рекорд, а Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года. В октябре инфляция в США замедлилась до 7,7%.

В Украине в октябре потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 26,6% (с 24,6% в сентябре).