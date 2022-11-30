Лучше прогноза. Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 10%
Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозировали инфляцию в 10,4% (Фото:Прес-центр НБУ)
Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась впервые за 1,5 года. Потребительские цены увеличились на 10% в годовом выражении.
Как сообщает Bloomberg, опрошенные ими экономисты прогнозировали инфляцию в 10,4%. Падение с октябрьских 10,6% произошло благодаря более медленному росту стоимости энергии и услуг, хотя цены на продовольствие росли быстрее.
Однако, несмотря на снижение, текущий уровень инфляции все еще в пять раз превышает целевой показатель Европейского центрального банка, что составляет 2%.
Чиновники ЕЦБ подчеркнули, что эти данные уменьшают вероятность третьего подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов.
Недавно британская инфляция достигла 41-летнего максимума. Потребительские цены выросли на 11,1% в годовом выражении. Это самый большой показатель с октября 1981 года и большой скачок с 10,1% в сентябре.
Инфляция в Турции впервые за 25 лет превысила 85%. Потребительская инфляция в США по итогам сентября выросла сильнее прогнозов и снова побила сорокалетний рекорд, а Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года. В октябре инфляция в США замедлилась до 7,7%.
В Украине в октябре потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 26,6% (с 24,6% в сентябре).