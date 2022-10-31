Рецессия почти неизбежна. Инфляция в еврозоне установила новый рекорд 31 октября, 14:16 Инфляция в еврозоне подскочила к новому историческому максимуму, в то время как экономика блока потеряла динамику (Фото:martaposemuckel/pixabay)

Инфляция в еврозоне подскочила к новому историческому максимуму, в то время как экономика блока потеряла динамику — усилив опасения, что рецессия почти неизбежна.

Как сообщает Bloomberg, в октябре потребительские цены подскочили на 10,7% по сравнению с прошлым годом, что значительно превысило среднюю оценку в 10,3%.

Рост объемов производства замедлился до 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами — больше, чем прогнозировали аналитики, но значительно меньше 0,8%, зафиксированных в апреле-июне. Поскольку энергетический кризис продолжает разрушать предприятия и домохозяйства, зимой ожидается падение.

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Европейские облигации остались ниже после выхода данных, а доходность 10-летних германских облигаций выросла на четыре базисных пункта и составила 2,15%. Евро снизился на 0,3% до $0,9937.

На прошлой неделе поступили хорошие новости из Германии, ведущей экономики региона, которая, несмотря на прогнозы, продемонстрировала рост быстрее чем в предыдущие три месяца. Резкое замедление в третьем квартале уже было очевидно в Испании и Франции, поскольку бум в индустрии туризма и отдыха после карантина пошел на убыль.

Эти данные появились на следующий день после того, как ЕЦБ удвоил стоимость заимствований до самого высокого уровня за последние более чем десять лет, а позже чиновники поддержали дальнейшие шаги, чтобы вернуть цены до целевого уровня в 2%.

Данные относительно инфляции не слишком обнадеживающие, в то время как основной показатель по-прежнему определялся ценами на энергию и пищевые продукты, базовый показатель, охватывающий эти два элемента, также достиг рекордного уровня.

Признавая, что рецессия в зоне евро «становится все более вероятной», глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что выступает за повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов на завершающем совещании по политике этого года в декабре.

Напомним, Европейский центральный банк на октябрьском заседании снова повысил все три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов со 2 ноября.