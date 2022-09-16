Страдают все, не только Украина. Инфляция в Еврозоне побила исторический рекорд 16 сентября, 14:17 Инфляция в еврозоне побила исторический рекорд (Фото:martaposemuckel / pixabay)

Инфляция в странах Еврозоны в августе увеличилась на 9,1% в годовом выражении, что стало максимальным показателем за все время наблюдений. В июле инфляция в еврозоне составляла 8,9%.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat (Статистического управления Евросоюза).

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (2%) в 4,5 раза.

Наибольший рост цен, по данным Eurostat, показали энергоресурсы — плюс 38,6% по сравнению с августом 2021 года. Тем не менее, рост цен на них замедлился по сравнению с июлем (39,6%).

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Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 10,6% (ускорение по сравнению с 9,8% в июле), промышленные товары — на 5,1% (на 4,5% в июле), услуги подорожали на 3,8% (на 3,7% в июле).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в августе выросли на 4,3% в годовом выражении по сравнению с 4% в июле.

В Евросоюзе в целом инфляция в августе ускорилась до 10,1% в годовом выражении с июльских 9,8%.

Самая высокая инфляция в ЕС зафиксирована в Эстонии (25,2%), Латвии (21,4%) и Литве (21,1%).

Самая низкая — во Франции (6,6%), на Мальте (7%) и в Финляндии (7,9%).

Как сообщалось, Европейский центробанк пошел на беспрецедентные шаги для борьбы с инфляцией, повысив три ключевые процентные ставки.

Инфляция в Украине в августе ускорилась до 23,8% в годовом выражении (с начала года — до 19,5%). По прогнозам НБУ к концу 2022 года она составит 31%.

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