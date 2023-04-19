Оптимистичное движение. Инфляция в Евросоюзе замедлилась, но до целевого показателя еще далеко 19 апреля, 17:45 Цены на энергоносители в марте снизились впервые за два года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, минимальными темпами с февраля 2022 года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,5% в феврале.

Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.



Несмотря на замедление, темпы роста потребительских цен в еврозоне остаются существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.

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Цены на энергоносители в марте снизились впервые за два года — на 0,9% в годовом выражении, повышение цен на промышленные товары замедлилось до 6,6% с 6,8% в феврале. В то же время рост цен на продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце ускорился до 15,5% с 15%, на услуги — до 5,1% с 4,8%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в марте увеличились рекордными темпами — на 5,7% в годовом выражении по сравнению с 5,6% в феврале. Рост индекса CPI Core ускорился по итогам четвертого месяца подряд. Потребительские цены в еврозоне в марте повысились на 0,9% относительно февраля.

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Ранее сообщалось, что потребительские цены в США в марте почти не выросли. Инфляция замедлилась до 5% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с мая 2021 года.