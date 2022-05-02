«Избежать роста цен невозможно». Инфляция может превысить 20%, и это еще контролируемый показатель — глава НБУ 2 мая, 20:26 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Кирилл Шевченко, глава НБУ (Фото:НБУ / Flickr)

В апреле инфляция в Украине составила 15,9%, а к концу года она может превысить 20%.

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Об этом, как написал в колонке для НВ Бизнес глава Нацбанка Кирилл Шевченко, свидетельствуют результаты web-scraping -способа сбора цен из онлайн-супермаркетов.

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«Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели не сопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%», — считает Шевченко.

По его словам, у НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией.

«В мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику, — отметил он. — Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен посредством фиксации курса и сохранения части ограничений. Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования, который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%», — заявил глава НБУ.

Шевченко считает, что Украина постепенно восстановит прогнозный цикл и снова начнет применять учетную ставку для снижения инфляции до цели НБУ в 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий. При этом возвращение к инфляционному таргетированию задекларировано в Основах денежно-кредитной политики.

Полную версию колонки Кирилла Шевченко читайте здесь.

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