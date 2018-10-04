Инфляция в Турции подскочила до рекорда за 15 лет

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Турции в сентябре ускорился до рекорда за последние 15 лет – с августа 2003 года. Инфляция составила 25,5% в годовом выражении.

Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института, передает агентство Интерфакс-Украина.

В сентябре относительно предыдущего месяца цены увеличились на 6,3%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 19,5% за год и на 2% за месяц, сообщает Trading Economics.

В августе инфляция равнялась 17,9% и 2,3% соответственно.

Средние темпы повышения потребительских цен в Турции с 1965-2018 годах составляют 35% в годовом выражении. Исторический максимум в 138,7% был зафиксирован в мае 1980 года, рекордная дефляция в 4% была отмечена в июне 1968 года.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Турции в сентябре увеличился на 46,2% относительно того же месяца прошлого года и на 10,9% в сравнении с августом этого года.

Кроме того, турецкая лира в текущем году потеряла около 40% стоимости к доллару из-за беспокойства о влиянии президента Турции Тайипа Эрдогана на политику центробанка и спора с Вашингтоном, отмечает агентство Reuters.

Распродажа валют подтолкнула вверх цены на все товары – от продуктов питания до бензина – и подорвала уверенность в некогда стремительно растущем развивающемся рынке.

Лира немного снизилась после выхода данных об инфляции, подешевев до 6,02/$.

Поддержку валюте в последние недели оказали существенный подъем ставки центробанка и надежды на улучшение связей с США.