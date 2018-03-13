Инфляция превысила прогноз Нацбанка

Фактическая инфляция в феврале 2018 года была выше траектории прогноза Национального банка Украины (НБУ) из-за существенного подорожания сырых продуктов питания и топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В Нацбанке считают благоприятную ситуацию на валютном рынке одним из ключевых факторов замедления инфляции в феврале, так как гривня укрепилась к корзине валют.

При этом рост цен на сырые продукты питания в феврале превысил прогноз регулятора.

Отмечается, что в целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления.

По оценкам НБУ, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года.

Напомним, что в феврале 2018 года потребительская инфляция замедлилась на 0,9% в сравнении с январем 2018 года.