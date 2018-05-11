Инфляция превысила прогноз Нацбанка

Потребительская инфляция в Украине в апреле 2018 года несколько превысила прогноз Национального банка Украины (НБУ).

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что как и в предыдущие месяцы, на высоких показателях инфляции сказался дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда, а также быстрое восстановление потребительского спроса.

При этом, базовая инфляция в апреле осталась неизменной (9,4% в годовом измерении) и отвечала прогнозу Нацбанка.

В то же время укрепление курса гривни сказалось на ценах на товары с более коротким сроком реализации. Так, рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки немного замедлился (до 11,7%).

Дополнительным фактором выступил также медленный рост цен на сырье, прежде всего благодаря расширению импортного предложения. Отмечается, что рост цен на изделия из мяса и молочные продукты несколько замедлился.

Темпы роста стоимости услуг, входящих в базовой инфляции, также снизились (до 14,5%), в том числе благодаря укреплению обменного курса гривни.

По оценкам НБУ, отклонение фактической инфляции в апреле прогноза является незначительным и может быть устранено в последующие месяцы.

В регуляторе считают монетарные условия достаточно жесткими для обеспечения постепенного снижения потребительской инфляции в соответствии с прогнозом НБУ и его возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года.

Отметим, что рост потребительских цен в Украине в апреле 2018 года составил 0,8% в сравнении с 1,1% в марте.

Напомним, что потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 составила 13,7% , ускорились с 12,4% в 2016 году. В 2015-м рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году - 24,9%. Добавим, что в феврале 2018 инфляция составила 0,9% и в январе - 1,5%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции до 8,9% на 2018 год с предыдущего прогноза в 7,3%. В течение следующих двух лет, до 2020 года инфляция снизится до 5% годовых.

В то же время во Всемирном банке предупреждают, что инфляция в Украине в 2018 году может снова превысить ожидания на фоне повышения расходов на оплату труда.