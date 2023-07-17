Индия предлагает G20 увеличить налоги для компаний со сверхприбылями 17 июля, 10:55 Насколько Индия хочет увеличить налогообложение пока неизвестно (Фото:Harikrishnan Mangayil / Pixabay)

Индия предлагает партнерам по G20 поддержать ее предложение повысить долю налогов, которые многонациональные компании платят странам, где они получают «сверхприбыли». Насколько Индия хочет увеличить налогообложение пока неизвестно.

Об этом сообщает Reuters.



Глобальные корпорации с годовым доходом более 22 млрд долларов считаются получающими сверхприбыли, если прибыль превышает 10% годового роста.

Отмечается, что более 140 стран должны были в следующем году начать реализацию соглашения 2021 года о пересмотре десятилетий старых правил относительно того, как правительства облагают налогами транснациональные компании. Нынешние правила считаются устаревшими, поскольку такие цифровые гиганты, как Apple или Amazon, могут регистрировать доходы в странах с низким уровнем налогообложения.

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США продвигает соглашение, по которому с крупных мировых компаний будет взиматься минимум 15% налога, а также дополнительные 25% налога на «сверхприбыли», как определено Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должны быть распределены между странами.

Однако теперь Индия хочет повысить долю налогов на сверхприбыли компании.

Предложение Индии, о котором ранее не сообщалось, может уменьшить оптимизм среди членов G20, таких, как Австралия и Япония, относительно того, что встреча министров финансов и руководителей центральных банков в Гуджарате достигнет прогресса в долгожданном пересмотре глобального корпоративного налогообложения.

Ранее сообщалось, что Индия призывает G20 «отойти» от войны России против Украины и сосредоточиться на глобальной бедности.