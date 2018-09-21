Индекс Dow Jones достиг рекорда второй раз за год

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Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американский промышленный индекс Dow Jones, а также индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, в четверг обновили рекорды по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Об этом пишет MarketWatch.

Dow Jones прибавил 0,95%, составив в конце торговой сессии 26 656,98 пункта. S&P 500 повысился почти на 0,8%, до рекордных 2 930,75 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 0,98%, составив 8 028,23 пункта, что рекордом, однако, не является.

Отмечается, что для Dow Jones это первый рекорд с января, тогда как в случае S&P 500 предыдущий рекорд был зафиксирован в августе.

Котировки акций 28 из 30 компаний Dow Jones подскочили по итогам торгов. Бумаги Apple подорожали на 0,8%, Boeing - на 0,6%, UnitedHealth - на 0,4%.

Такие показатели связаны с позитивной реакцией инвесторов на положительные данные о состоянии экономики США. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране, как отмечает канал, уменьшилось до самого низкого показателя с 1969 года, сообщил телеканал Fox Business.

Напомним, что в феврале, ведущий американский индекс Dow Jones упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%. Тогда рынок акций США потерпел существенные потери. Вслед за этим другие фондовые индикаторы мира также пошли вниз.

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