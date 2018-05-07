Импортный газ для Украины рекордно подорожал

Средняя цена реверсного газа подскочила до максимума за три года

Украинские предприятия в апреле 2018 года импортировали газ по средней цене $309,9 за тысячу куб. м.

Такие данные обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

В гривневом эквиваленте стоимость газа составила почти 8,1 тыс. грн.

Таким образом, апрельская цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года.

Ранее сообщалось о том, что Украина с начала года существенно сократила импорт газа. За первые 4 месяца 2018 года импорт газа из ЕС сократился более чем в 2 раза в сравнении с прошлым годом.