Импортный газ для Украины рекордно подорожал

Украинские предприятия в апреле 2018 года импортировали газ по средней цене $309,9 за тысячу куб. м.
Такие данные обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).
В гривневом эквиваленте стоимость газа составила почти 8,1 тыс. грн.
Таким образом, апрельская цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года.
Ранее сообщалось о том, что Украина с начала года существенно сократила импорт газа. За первые 4 месяца 2018 года импорт газа из ЕС сократился более чем в 2 раза в сравнении с прошлым годом.
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