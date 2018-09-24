Импорт российских товаров во Львовскую область вырос почти на 600%

Россия в течение января-июля 2018 года импортировала во Львовскую область товаров на $135 млн, что на 597,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом свидетельствую данные Главного управления статистики во Львовской области.

При этом львовские производители за этот период продали в Россию товаров только на $24,1 млн. Отрицательное сальдо торговли составило $111,3 млн.

В январе-июле экспорт товаров из Львовской области в целом вырос на 126%, и достиг $1,4 млрд, а импорт - на 129,6% - до $1,5 млрд.

Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли на сумму $479,4 млн. В целом, область торгует со 76 странами мира. Россия занимает третье место в торговом рейтинге Львова после Германии и Польши.

Напомним, что за период 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза. Однако в 2017 году наблюдалось оживление торговых отношений. В частности, в 2017 году импорт российских товаров вырос на 40% (с $5,1 до $7,2 млрд). Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году в сравнении с 2016 годом вырос на 10% (с $3,5 до $3,9 млрд)