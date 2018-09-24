Импорт российских товаров во Львовскую область вырос почти на 600%

0 комментировать
Отрицательное сальдо торговли области с Россией превысило отметку в $111,3 млн
Фото: pixabay/betexion

Отрицательное сальдо торговли области с Россией превысило отметку в $111,3 млн

Россия в течение января-июля 2018 года импортировала во Львовскую область товаров на $135 млн, что на 597,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом свидетельствую данные Главного управления статистики во Львовской области.

При этом львовские производители за этот период продали в Россию товаров только на $24,1 млн. Отрицательное сальдо торговли составило $111,3 млн.

В январе-июле экспорт товаров из Львовской области в целом вырос на 126%, и достиг $1,4 млрд, а импорт - на 129,6% - до $1,5 млрд.

Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли на сумму $479,4 млн. В целом, область торгует со 76 странами мира. Россия занимает третье место в торговом рейтинге Львова после Германии и Польши.

Напомним, что за период 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза. Однако в 2017 году наблюдалось оживление торговых отношений. В частности, в 2017 году импорт российских товаров вырос на 40% (с $5,1 до $7,2 млрд). Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году в сравнении с 2016 годом вырос на 10% (с $3,5 до $3,9 млрд)

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Ольга Шульга
Ольга Шульга Что ждет Украину. Прогноз участников YES 0

Прошедший в пятницу и субботу форум YES-2018 во многом показал настроение украинской финансовой и деловой элиты в отношении того, что за последнее время произошло в стране.

Максим Мартынюк
Максим Мартынюк Промежуточный happy end 0

На этой неделе в Украине официально стартовали электронные аукционы сельхозземлями.  Для одной из самых консервативных сфер в национальной экономике (пожалуй, только украинская наука может похвастаться большей враждебностью к внешним попыткам изменений) это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха.

Олег Гавриш
Олег Гавриш Как проходят переговоры с МВФ 0

Переговоры между МВФ и Кабинетом министров Украины идут полным ходом. Правда, проходят они в не совсем простой обстановке – пространства для маневра у украинского правительства немного.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове