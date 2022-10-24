«Этот год и KPI — несовместимы». Семь вопросов о правилах бизнеса во время войны — Игорь Никонов о спорте и чувстве безысходности

24 октября, 08:11
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Игорь Никонов говорит, что чувство безысходности прошло через месяц (Фото:пресс-служба KAN Development)

Игорь Никонов говорит, что чувство безысходности прошло через месяц (Фото:пресс-служба KAN Development)

Автор: Александра Некращук

Как планировать бизнес, когда сценарии окончания российской агрессии меняются чуть ли не еженедельно? Как каждый день мотивировать себя и своих сотрудников, если будущее покрыто туманом войны? Рецепт основателя KAN Development Игоря Никонова

Каждый второй покупатель квартиры в новостройке до войны — инвестор, который мог неплохо заработать на дорожающем жилье. После вторжения России желающих вкладывать в квадратные метры заметно поубавилось, как и покупателей, которые ищут жилье для себя. Девелоперам и застройщикам приходится работать в условиях, когда в любой дом на территории Украины может прилететь ракета или иранский беспилотник. Как вести бизнес при таких рисках?

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НВ Бизнес задает владельцам украинских компаний семь вопросов — как начинается их рабочий день, как они планируют будущее компании и какие KPI ставят перед собой. Основатель компании KAN Development Игорь Никонов рассказывает, как он планирует пережить сложнейший период в истории независимой Украины.

Как начинается ваш рабочий день?

Теги:   Бизнес Игорь Никонов KAN Development

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