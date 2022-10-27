«Люблю напрячь мозги». Семь вопросов о бизнесе и войне — Игорь Мазепа о походах в горы и жизни в новой реальности 27 октября, 08:08 Эксклюзив НВ Игорь Мазепа говорит, что не представляет себе жизни вне Украины (Фото:пресс-служба Concorde Capital)

Как планировать и развивать бизнес, когда едва ли не ежедневно проявляются признаки затяжной войны с Россией? Что помогает сохранить оптимизм и мотивацию? Рецепт собственника Concorde Capital Игоря Мазепы

Еще до начала войны часть бизнеса и просто обеспеченные украинцы — клиенты инвестиционных компаний — массово уехали из страны. Украинские активы дешевеют и не представляют интереса для инвесторов до завершения войны.

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Повод свернуть активность или искать новые ниши?

НВ Бизнес спрашивает предпринимателей, как они держат удар в эти непростые времена. На семь вопросов о точках опоры, мотивации персонала и KPI отвечает Игорь Мазепа, гендиректор и совладелец Concorde Capital.

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