Идет на повышение. Гройсман определился с кандидатом на пост министра финансов

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде утвердить и.о. министра финансов Оксану Маркарову в должности главы министерства.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра", - говорится в сообщении.
Напомним, что 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению Гройсмана.
Вслед за этим заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку. В тот же день Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов.
Журнал НВ
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