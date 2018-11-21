Идет на повышение. Гройсман определился с кандидатом на пост министра финансов

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде утвердить и.о. министра финансов Оксану Маркарову в должности главы министерства.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению Гройсмана.

Вслед за этим заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку. В тот же день Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов.