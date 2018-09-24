Гройсман запретил Укрзализныце повышать тарифы на грузоперевозки без согласия бизнеса

Государственная Укрзализныця, прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, должна проводить консультации с ассоциациями производителей.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

"Я дал поручение Укрзализныце, чтобы они работали с соответствующими ассоциациями производителей и обсуждали эту тему. Никаких односторонних решений быть не может. Я это не поддерживаю", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что украинская железная дорога является сегодня монополистом. "К тарифам монополиста необходимо относиться абсолютно тщательно, так как если будет чрезмерная корректировка цен монополиста, это может привести к серьезным потерям экономики", – отметил он.

В связи с чем Гройсман заявил, что задание Министерства инфраструктуры и Антимонопольного комитета Украины – следить за тем, "чтобы не была перейдена граница здравого смысла".

Кроме того, он подчеркнул, что Укрзализныця является очень важным предприятием для экономического роста страны.

Укрзализныця рассматривает на 2019 год повышение тарифов на 12%. Укрзализныця считает 3-кратное повышение тарифов на грузоперевозки экономически обоснованным.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.