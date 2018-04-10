Гройсман выступил за ужесточение закона о защите бизнеса при проверках

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет ужесточить закон о защите бизнеса при проверках, который также называют "маски-шоу стоп", установив ответственность контролеров за превышение своих обязанностей.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Он подчеркнул, что ключевая задача новой комиссии, в которую вошли преимущественно представители деловых ассоциаций и Офиса бизнес-омбудсмена - рассмотрение всех случаев давления на бизнес.
"(В случае - ред.) превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников", - пояснил Гройсман.
При этом, по его словам, также будут требования честно вести бизнес и платить налоги.
Напомним, что 16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон, который определяет видеофиксацию неотъемлемой частью проведения обысков.
За законопроект О внесении изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при производстве предварительного расследования проголосовало 312 народных депутатов.
Ранее Генпрокуратура ограничила права силовиков во время обысков предприятий.
В декабре президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №7275, который также называют "маски-шоу стоп".
Так, вводится обязательная видеофиксация как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей (если речь не идет о негласных следственных действиях). При этом, видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.
Законопроект предусматривает право заявителя получить выписку из Единого реестра досудебных расследований по его заявления или сообщения об уголовном правонарушении.
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