Гройсман выступил за ужесточение закона о защите бизнеса при проверках

Закон должен урегулировать отношения между бизнесом и правоохранительной системой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет ужесточить закон о защите бизнеса при проверках, который также называют "маски-шоу стоп", установив ответственность контролеров за превышение своих обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Он подчеркнул, что ключевая задача новой комиссии, в которую вошли преимущественно представители деловых ассоциаций и Офиса бизнес-омбудсмена - рассмотрение всех случаев давления на бизнес.

"(В случае - ред.) превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников", - пояснил Гройсман.

При этом, по его словам, также будут требования честно вести бизнес и платить налоги.

Напомним, что 16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон, который определяет видеофиксацию неотъемлемой частью проведения обысков.

За законопроект О внесении изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при производстве предварительного расследования проголосовало 312 народных депутатов.

Ранее Генпрокуратура ограничила права силовиков во время обысков предприятий.

В декабре президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №7275, который также называют "маски-шоу стоп".

Так, вводится обязательная видеофиксация как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей (если речь не идет о негласных следственных действиях). При этом, видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Законопроект предусматривает право заявителя получить выписку из Единого реестра досудебных расследований по его заявления или сообщения об уголовном правонарушении.