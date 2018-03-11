Гройсман: Украина может сократить потребление газа на 5 млрд кубометров до 2022 года

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Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

За последние три года потребление газа в Украине сократилось на 6 миллиардов кубометров, однако страна способна продолжить сокращение и снизить потребность ещё на 5 млрд, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом он написал в Facebook.

Достичь этого показателя планируется к 2022 году.

"Прогноз на 2022 год - 13 млрд кубов. То есть, Украина может снизить потребление ещё на 5 млрд кубов", - сообщил Гройсман. 

По данным Гройсмана, в 2014 году Украина потребляла 24 млрд кубометров газа, а в 2017 году - 18 млрд кубов.

Также он заявил о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, росте количества домохозяйств, использующих солнечные электроустановки - таких в Украине в конце 2015 года было 21, а в конце 2017 - 3010 домов.

Ранее в МВФ объяснили, зачем Украине нужно поднять цены на газ для населения.

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